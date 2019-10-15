МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Сбербанк прорабатывает вопрос возобновления программы рефинансирования ранее выданных им ипотечных кредитов, сообщил в интервью агентству "Прайм" первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

Программами рефинансирования пользуются заемщики банков для того, чтобы уменьшить платежи по кредиту, выданному ранее по более высокой ставке. Предыдущая программа снижения ставок по выданной ипотеке действовала в Сбербанке с июня 2017 года по сентябрь 2018 года. Ею воспользовались почти 800 тысяч заемщиков.

"Данный вопрос находится в проработке, и в случае запуска такого решения мы сообщим об этом", — ответил Ведяхин на вопрос о том, будет ли крупнейший российский банк возобновлять программу рефинансирования уже выданных ипотечных кредитов, которая действовала в 2018 году.

Вместе с тем Сбербанк продолжает рефинансировать ипотеку, выданную в другом банке. На сайте кредитной организации написано, что ставки рефинансирования колеблются от 9,5% до 12% годовых.

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по ипотеке, теперь минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составляет 7,3% годовых. Портфель ипотеки Сбербанка по итогам первого полугодия текущего года превысил 4 триллиона рублей, увеличившись с начала года почти на 5%.