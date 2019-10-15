МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, при этом нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, сообщает компания.

Как отмечается в сообщении, свободный денежный поток в целях дивидендной политики учитывает необходимые капитальные вложения в поддержание бизнеса и инвестиции в дальнейшее развитие, а также регуляторные требования к Московской бирже и ее дочерним компаниями – Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ).

"Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Согласно документу, компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО. Московская биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе", — говорится в сообщении.

"Предложенная дивидендная политика является сбалансированной, поскольку учитывает как интересы ее долгосрочного развития и финансовой стабильности, так и интересы повышения инвестиционной привлекательности для акционеров. Новая редакция усовершенствует политику за счет повышения минимального уровня выплат и введения прозрачной методики расчета целевого размера дивидендов. Это отвечает стремлению компании быть открытой и понятной для своих инвесторов", — сообщил председатель набсовета биржи Олег Вьюгин.