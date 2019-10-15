МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Комиссия Банка России, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", на 1 октября реабилитировала 187 фигурантов списка и отказала в удовлетворении жалоб 175 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.

"За это время комиссия удовлетворила 187 жалоб, по 175 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 16 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют)", — сообщил регулятор.

Отмечается, что в процессе рассмотрения по состоянию на 1 октября находилось 33 жалобы, а 74 жалобы регулятор оставил без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям. "При этом одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации", — подчеркивают в ЦБ.

В целом, комиссия за время работы получила 416 жалоб, связанных с деятельностью 107 кредитных организаций, и 69 жалоб, связанных с деятельностью 37 некредитных финансовых организаций.

Всего на 1 октября в базу данных внесены сведения о 5606 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, и о 1869 лицах, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.

В ЦБ напомнили, что по действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.