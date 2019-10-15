МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. За первый год эксперимента по постепенному отказу от доллара в золотовалютных резервах России, предложенного президентом Владимиром Путиным, недополученная прибыль страны составила 7,7 млрд рублей, пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты агентства.

Банк России, отмечает агентство, делал вложения в слабые валюты (евро и юань) и упустил ралли доллара. Американская валюта демонстрировала за этот период рост в 6,5%.

Если бы российский регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, которые в целом составляли порядка $531 млрд, то к марту текущего года рост составил бы 3,8%.

Bloomberg пишет, что наиболее свежие цифры пока недоступны агентству из-за того, что ЦБ РФ публикует данные с шестимесячной задержкой.

В отчете регулятора с марта 2018 года по март 2019 года говорится, что резервы в долларах сократились с 43,7% до 23,6%, а доля евро выросла с 22,2% до 30,3%, а юаней – с 5% до 14,2%.

"Это экономическая цена решения геополитических проблем. Сложно оценивать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция", – заявила агентству заместитель главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов Элина Рыбакова.

Bloomberg со ссылкой на данные Goldman Sachs отмечает, что проведенная Москвой диверсификация сделала Россию самым крупным держателем резервов в юанях в мире.