МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира — JP Morgan Chase (США) — в январе-сентябре 2019 года увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,911 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.

Разводненная прибыль на акцию составила 8,15 долларов против 7 долларов годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 5% — до 87,296 миллиарда долларов.