МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2019 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 6,173 миллиарда долларов, следует из отчетности банка.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 16,32 доллара против 19,21 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период снизилась на 7% – до 26,591 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, в годовом выражении сократилась на 27% — до 1,793 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 4,79 доллара против 6,28 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне 4,86 доллара на акцию.

Выручка банка за третий квартал составила 8,323 миллиарда долларов, что на 6% ниже показателя годичной давности. Аналитики ждали значения показателя на уровне 8,34 миллиарда долларов.

Гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон (David M. Solomon) отметил, что банк продолжает реализовывать свои стратегические приоритеты и инвестировать в перспективные направления в существующем бизнесе и новых областях.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.