МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже и привлечь 250 миллионов долларов по его итогам, следует из сообщения банка.

"Окончательная цена предложения будет определена после формирования книги заявок, а допуск ожидается в ноябре 2019 года", — говорится в сообщении.

В частности, Афрэксимбанк намерен разместить на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции класса "D". Организаторами IPO выступают J.P.Morgan и HSBC. Средства от размещения банк планирует направить, в частности, на ускорение роста торгового финансирования по всей Африке. Кроме того, предполагается, что вырученные средства помогут банку расширить свою кредитную деятельность.

Афрэксимбанк — наднациональный финансовый институт, объединяющий большинство стран Африки. В 2017 году Россия вошла в состав акционеров Афрэксимбанка с целью закрепления экономических интересов на африканском континенте и расширения возможностей для реализации совместных проектов со странами Африки.