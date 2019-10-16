МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Интерес к покупке 50% + две акции "Еврофинанс Моснарбанка" у Росимущества проявил только топ-менеджмент кредитной организации, решений пока нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Если менеджмент сделает предложение, которое будет по цене соответствовать. Но пока решений нет. Пока будем ждать поручение правительства. Пока из покупателей только менеджмент, пока проявил интерес как покупатель только менеджмент. Они письменно высказали интерес к покупке, направили в правительство", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Минфин США в марте добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юрлицам на сделки или транзакции с этим банком.

После этого ВТБ и Газпромбанк передали Росимуществу свои пакеты в "Еврофинанс Моснарбанке". Акционером "Еврофинанс Моснарбанка" с долей 49,99% является венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).