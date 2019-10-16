МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам января-сентября 2019 года уменьшилась на 2,1% в годовом выражении, до 19,25 миллиарда долларов против 19,657 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности банка.

При этом разводненная прибыль на акцию составила 2,01 доллара против 1,91 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка выросла на 0,8% и достигла 68,895 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала текущего года чистая прибыль BofA, приходящаяся на акционеров, составила 5,272 миллиарда долларов, снизившись на 21,3% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,56 доллара с 0,66 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 0,4%, до 22,807 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 22,59 миллиарда долларов.

Банк отмечает, что рост квартальной выручки отражает более высокие комиссионные за оказание инвестиционно-банковских услуг, а также рост чистого процентного дохода.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.