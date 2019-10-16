МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Банк России намерен присоединиться к Глобальному кодексу валютного рынка (FX Global Code) и в настоящее время рассматривает все процедуры, чтобы присоединение не было формальным, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях на саммите российского подразделения международной валютной ассоциации ACI.

"Банк России твёрдо намерен присоединиться к Глобальному кодексу валютного рынка, и мы сейчас рассматриваем и предусматриваем все процедуры внутри Банка России для того, чтобы подписание кодекса не было достаточно формальной вещью для того, чтобы показать, что нужно присоединяться всем остальным",- сказал он.

ЦБ РФ опубликовал Глобальный кодекс на русском языке в декабре 2017 года. В настоящее время в РФ к кодексу присоединились Московская биржа и несколько участников финансового рынка.

Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code) призван способствовать формированию рынка, работающего на принципах надежности, добросовестности, ликвидности, открытости и прозрачности. Документ не налагает юридических или нормативных обязательств на участников рынка и не вытесняет существующие национальные нормативные стандарты или правила. В то же время кодекс может использоваться как дополнение к действующим законам и нормам.

"Прежде чем присоединиться самостоятельно, мы должны убедиться, что все наши инфраструктуры соответствуют кодексу, и быть в большей степени открытыми нашим контрагентам на рынке…", — отметил Лях.

"Сейчас кодекс не является для нас единственным и исключительным верхнеуровневым документом по этике и стандартом для участников рынка. Безусловно, кодекс — важная вещь, и одновременно с этим мы запустили процедуру рассмотрения и разработки кодекса добросовестного поведения — верхнеуровневого документа по системе кодексов… надеемся, что в ближайшее время сможем его опубликовать для окончательного обсуждения — финальный вариант", — добавил он.

В марте ЦБ РФ предложил участникам рынка проект кодекса, который касается деятельности всех финансовых организаций и будет носить рекомендательный характер. Это базовый документ, который призван способствовать продвижению деловых и этических стандартов на финансовом рынке, его дальнейшему развитию, а также защите прав и интересов потребителей. Внедрение Кодекса может происходить за счет как включения всех или отдельных ориентиров в принципы и стандарты СРО, так и разработки на их основе кодексов отдельных финансовых организаций, рынков, профессий.

"В настоящий момент актуальным для нас и на финальной стадии разработки находится кодекс этики финансового аналитика, обсуждение которого с рынком, надеюсь, сможем начать в ближайшее время", — добавил Лях.

Банк России задумался о кодексе этики финансового аналитика, в том числе и после письма аналитика УК "Альфа-Капитал", адресованного в 2017 году отдельным клиентам компании, в котором он указал четыре крупнейших российских банка, вложения в бумаги которых могут быть рискованными.