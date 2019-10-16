МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в тестовом режиме запустил краудлендинговую площадку, пока она работает с ограниченной функциональностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Краудлендинг — способ финансирования, при котором площадка напрямую соединяет между собой участников, например, физлиц и юрлиц-заемщиков.

"Платформа работает в тестовом режиме с ограниченной функциональностью, поэтому детальные комментарии преждевременны", — сообщили в банке.

Сбербанк анонсировал запуск инвестплатформы еще в январе текущего года. Планировалось, что на этапе запуска платформы клиентами будут представители малых и микропредприятий с действующим бизнесом. Для них платформа представляет собой альтернативный способ привлечения инвестиций. При этом минимальный размер займа от клиентов Сбербанка в рамках создаваемой инвестплатформы составит 5 тысяч рублей.

Прототип инвестиционный платформы был представлен банком в начале июня.