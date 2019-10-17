МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Банк России исследует возможность создания в стране нового правового механизма, который даст возможность бороться с выводом активов, действуя на упреждение. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ЦБ РФ, регулятор хочет блокировать счета и операции с имуществом лиц, которые контролируют финансовые организации, до того, как суд примет решение взыскать с них убытки.

Регулятор рассматривает два варианта такой блокировки. Это в судебном порядке либо в административном. Во втором случае ЦБ будет действовать как налоговики.

Для того, чтобы этот механизм стал эффективным, Банк России намерен блокировать счета реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций. Определять их ЦБ хочет самостоятельно, предоставив таким лицам право оспаривать принятое решение в административном либо в судебном порядке.