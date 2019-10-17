МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Шесть российских банков в ряде субъектов РФ примут в следующем 2020 году участие в эксперименте по оказанию населению госуслуг, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя министра экономического развития Савву Шипова.

Изданию стало известно, что этот эксперимент пройдет в Московской, Астраханской и Кировской областях, республике Башкирия и Санкт-Петербурге.

Государственные услуги можно будет получить в следующих кредитных огранизациях:

Сбербанке,



Россельхозбанке,



ВТБ,



"Связь-банке",



Газпромбанке,



"Тинькофф банке".



Здесь граждане смогут получить ряд услуг, в том числе:

выдача пенсий,



выдача материнского капитала,



оформление статуса индивидуального предпринимателя.

Шипов отметил, что начиная с 2022 года практика предоставления госуслуг может стать постоянной для всех банков страны.

Такие нововведения, по мнению министерства, должны повысить качество государственных сервисов в России.

Замминистра добавил, что кредитные организации не смогут брать дополнительную плату за предоставление такого вида госуслуг. Не смогут банки и использовать персональные данные россиян в коммерческих целях.