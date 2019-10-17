МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Шесть российских банков в ряде субъектов РФ примут в следующем 2020 году участие в эксперименте по оказанию населению госуслуг, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя министра экономического развития Савву Шипова.
Изданию стало известно, что этот эксперимент пройдет в Московской, Астраханской и Кировской областях, республике Башкирия и Санкт-Петербурге.
Государственные услуги можно будет получить в следующих кредитных огранизациях:
- Сбербанке,
- Россельхозбанке,
- ВТБ,
- "Связь-банке",
- Газпромбанке,
- "Тинькофф банке".
Здесь граждане смогут получить ряд услуг, в том числе:
- выдача пенсий,
- выдача материнского капитала,
- оформление статуса индивидуального предпринимателя.
Шипов отметил, что начиная с 2022 года практика предоставления госуслуг может стать постоянной для всех банков страны.
Такие нововведения, по мнению министерства, должны повысить качество государственных сервисов в России.
Замминистра добавил, что кредитные организации не смогут брать дополнительную плату за предоставление такого вида госуслуг. Не смогут банки и использовать персональные данные россиян в коммерческих целях.
https://1prime.ru/finance/20191017/830420880.html