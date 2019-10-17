МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода — с апреля по сентябрь — увеличилась на 1,6 процентного пункта, до 24,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков продемонстрировало небольшой рост — на 1,64 процентного пункта… Таким образом, по состоянию на 1 октября 2019 года ПДН составил 24,63% (на 1 апреля 2019 года — 22,99%). Об этом свидетельствуют данные НБКИ, основанные на информации от 4 тысяч российских кредиторов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние полгода среднее значение ПДН выросло во всех регионах РФ. При этом наибольшие показатели закредитованности населения были продемонстрированы в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях, а также в Красноярском крае (28,40%) и Республике Коми (28,37%). В то же время наименьший уровень ПДН был зафиксирован у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%), Москвы (22,21%), а также Псковской (22,23%) и Смоленской (22,24%) областей.

Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была отмечена в Пермском крае (+3,08 процентного пункта), Кировской области (+2,8 процентного пункта), Республике Коми (+2,72 процентного пункта), а также в Самарской (+2,63 процентного пункта) и Тюменской (+2,47 процентного пункта) областях.

В свою очередь, наименьшие темпы роста ПДН были продемонстрированы в Приморском крае (+0,42 процентного пункта), Республике Хакассия (+0,65 процентного пункта), Хабаровском крае (+0,71 процентного пункта), а также в Омской (+0,83 процентного пункта) и Амурской (+0,87 процентного пункта) областях. В Москве ПДН за полгода вырос на 1,6 процентного пункта, а в Санкт-Петербурге – на 1,92 процентного пункта.

"Хотя показатель долговой нагрузки российских заемщиков показал рост впервые за последние 4 года, пока он по-прежнему остается на достаточно не высоком уровне… Кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.