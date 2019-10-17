МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Morgan Stanley по итогам января-сентября 2019 года сократилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 6,427 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,89 доллара против 3,92 доллара годом ранее. Чистая выручка уменьшилась на 3%, до 30,562 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль выросла на 2% в годовом выражении, до 2,06 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,27 доллара против 1,17 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,12 доллара за акцию. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам квартала составила 10,032 миллиарда долларов, что на 2% выше аналогичного показателя 2018 года. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 9,61 миллиарда долларов.

"Мы добились хороших квартальных показателей, несмотря на типичный летний спад и волатильные рынки", — отметил глава банка Джеймс Горман (James Gorman).

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.