МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Банк России продлил срок полномочий Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) как временной администрации "Волго-Окского коммерческого банка" (Вокбанка) на полгода, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение о продлении с 18.10.2019 срока выполнения ООО "УК ФКБС" функций временной администрации по управлению банком АО "Волго-Окский коммерческий банк" на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов банка", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ также отметил, что в ближайшее время будет завершено присоединению к кредитной организации санируемого регулятором "Московского индустриального банка" (МИнБанка). Ранее ЦБ рассматривал возможность продажи акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но обращений к нему тогда не поступило.

Банк России взял на санацию Вокбанк в апреле после отзыва лицензии у его инвестора ("Тройка-Д банка"). В июле ЦБ принял решение выделить на его докапитализацию 2,73 миллиарда рублей, а в августе стал владельцем свыше 99,9% акций.

МИнБанк санируется ЦБ с января, регулятор стал владельцем 99,99% акций кредитной организации в конце июля. Сообщалось, что он выделит на докапитализацию МИнБанка 128,7 миллиарда рублей.