МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Goldman Sachs хочет закрыть отдельную брокерскую компанию на территории России. Как сообщил РБК председатель совета директоров Goldman Sachs Дмитрий Седов, ее функции будет осуществлять банк.

Сейчас за брокерскую деятельность группы компаний в РФ отвечает ООО "Голдман Сакс", за банковскую — ООО "Голдман Сакс Банк".

В самой компании изменения структуры объясняют тем, что в настоящее время приходится готовить отчеты сразу по двух юридическим лицам.

"Лицензии этих двух юрлиц во многом дублируют друг друга, так как наш банк может также предоставлять брокерские услуги и осуществлять дилерскую деятельность. При этом для каждой из этих двух компаний необходимо готовить отдельную отчетность для Центрального банка, налоговой инспекции и других госорганов", — рассказал Седов.

Инвестиционная группа Goldman Sachs в России существует с конца 1990-х годов. Первым в стране открыли брокер-дилера, через несколько лет — банк.

Седов отмечает, что решение о консолидации бизнеса было принято уже давно, а в течение последних девяти месяцев в компании занимались изучением ситуации, чтобы реорганизация не принесла дополнительных операционных рисков.