МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила зарегистрированной в США Freedom Holding, материнской компании ИК "Фридом Финанс", купить одного из старейших брокеров — российскую "Церих Кэпитал Менеджмент". Соответствующее решение опубликовано на сайте службы.

"ФАС рассмотрела ходатайство компании Freedom Holding Corp…. о приобретении 100% голосующих акций АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в решении.

В конце сентября акционеры "Церих Кэпитал Менеджмент" подтвердили получение предложения Freedom Holding Corp. о покупке акций компании, однако не подтвердили информацию о существовании каких-либо договоренностей о сделке.

Гендиректор "Фридом Финанс" Тимур Турлов также сообщал РИА Новости, что Freedom Holding Corp., рассматривает возможность приобретения "Церих Кэпитал Менеджмент". Однако, по его словам, обращение в ФАС является предварительным шагом, не обязывающим стороны к каким-либо дальнейшим действиям.

ООО "ИК "Фридом Финанс" является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. Компания владеет долей 94,15% в казахстанском брокере АО "Фридом Финанс" и около 100% в ООО "ФФИН Банк". Материнской компанией является Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на американской бирже NASDAQ.

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" присутствует на рынке 23 года и является одним из лидеров в сфере брокерского обслуживания. Компания работает на российском фондовом, срочном рынках, а также на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Компания оказывает брокерские, депозитарные, дилерские услуги, а также услуги по доверительному управлению ценными бумагами. На 31 декабря 2018 года у компании было 16,3 тысячи клиентов в рамках брокерского обслуживания, из которых активными являлись 1,6 тысячи клиентов, на базе чего "Эксперт РА" оценил рыночные и конкурентные позиции компании как невысокие.