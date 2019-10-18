МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC заявила, что регулятор предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение. Набиуллина: Срочности в введении в РФ отрицательных ставок по депозитам в евро нет

По ее словам, ЦБ получает все больше информации о том, что на инфляцию в стране влияют не только временные факторы, но и спрос.

"Поэтому мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, мы можем действовать более решительно", — сказала Набиуллина.

Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в сентябре текущего 2019 года — на 0,25 пп. Сейчас ставка составляет 7% годовых.

ЦБ видит факторы, которые могут ускорить рост российской экономики, отметила Набиуллина.

"Да, мы видим несколько факторов, которые могут оказать благоприятное влияние на экономический рост. Внутренние факторы, которые мы видели в первой половине этого года, относились к фискальной и монетарной политике. В начале этого года НДС был повышен, чтобы финансировать нацпроекты. Но мы видим некоторое неожиданное замедление по нацпроектам… мы видим сдерживающее влияние фискальной политики, которое сопровождалось более жесткой монетарной политикой", — пояснила глава регулятора.

"Мы ужесточили монетарную политику в ответ на влияние проинфляционных факторов, чтобы избежать влияние вторичных эффектов в ситуации, когда инфляционные ожидания остаются незаякоренными. Мы видим, что ситуация с госрасходами нормализуется, мы считаем, что у бюджетной политики появится больший стимул, нормализация нашей монетарной политики окажет дополнительное положительное влияние на экономический рост", — пояснила Набиуллина.

Базовый прогноз Банка России предполагает рост ВВП в 2019 году на уровне 0,8-1,3%, в 2020 году — 1,5-2%, в 2021 году — 1,5-2,5%.