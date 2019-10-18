МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка в январе-сентябре по РСБУ составила 19,1 миллиарда рублей против убытка в 12,7 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

По оценке банка, основными источниками роста прибыли являются существенный рост чистого процентного дохода, который увеличился на 45% по сравнению с девятью месяцами прошлого года и составил 40,4 миллиарда рублей, доход от операций с ценными бумагами за девять месяцев против убытка по бумагам годом ранее, а также восстановление чистого комиссионного дохода (рост на 14% год к году).

Чистый кредитный портфель банка без учета межбанковских кредитов за январь-сентябрь увеличился на 55% по сравнению с данными на начало года и по состоянию на 1 октября составил 813 миллиардов рублей. Объем кредитного портфеля юридических лиц за вычетом резервов на 1 октября составил 667 миллиардов рублей, с начала года увеличившись в 1,6 раза, а объем кредитного портфеля физических лиц за вычетом резервов составил 146 миллиардов рублей, с начала года увеличившись в 1,5 раза.

Капитал банка по состоянию на 1 октября вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и составил 151 миллиард рублей. Средства на счетах клиентов банка с начала года выросли на 45% и по итогам девяти месяцев составили 1,4 триллиона рублей.

"Темпы роста баланса банка по-прежнему превышают рыночные, хотя и замедлились в третьем квартале по сравнению с первым полугодием, при этом портфельные риски находятся под контролем. Существенный рост операционного дохода опережает рост операционных расходов, что ведет к запланированному улучшению операционной эффективности. В целом, за девять месяцев этого года банк демонстрирует поступательный рост прибыли на фоне укрепления своих рыночных позиций во всех бизнес-сегментах", — приводятся в сообщении слова главного финансового директора банка Евгения Смирнова.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации — Росимущество. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.