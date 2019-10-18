МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж, Рим и Берлин готовят меры для введения запрета в Европе на криптовалюту Libra, которую создает социальная сеть Facebook, передает агентство Франс Пресс.

"Libra не приветствуется на территории Европы. Мы примем совместные с Италией и Германией меры, потому что на кону наш суверенитет", — заявил Ле Мэр в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

По данным агентства, министр отказался сообщить подробности планирующихся мер, заявив, что "важным является политический посыл".

Ранее Ле Мэр уже заявлял, что Евросоюзу необходимы общие стандарты для управления виртуальными валютами, которые в настоящее время в основном регулируются на национальном уровне, и выражал свое несогласие с присутствием в ЕС криптовалюты Libra.

Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют еще компании по всему миру. Среди них Vodafone, Uber, Booking Holdings. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и через мессенджеры.

Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.