МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Клиенты, родившиеся под знаком зодиака "Лев", чаще других открывали депозиты, в то время как Раки стали лидерами в оформлении кредитных карт, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили статистику самых популярных финансовых услуг среди представителей разных знаков зодиака с начала года. Были учтены все клиенты, которые открыли депозиты, накопительные счета, а также оформили кредитные и дебетовые карты или воспользовались POS-кредитом.

"За первые восемь месяцев текущего года больше всего депозитов открыли клиенты, рожденные под знаком Льва, – 8,97% от всех оформленных в банке депозитов. Судя по всему, ярко выраженная страсть к накопительству и врожденная рациональность подталкивали представителей этого гороскопического знака активно прибегать к сохранению денежных средств", — пришли к выводу авторы исследования.

В числе тех, кто меньше всего воспользовался этой услугой, – Стрельцы (7,24%) и Весы (7,98%).

"В свою очередь, держателями кредитных карт чаще других становились Раки: в 2019 году на них приходится 8,93% всех кредитных карт, оформленных в банке "Русский Стандарт". Очевидно, что представителям этого знака свойственно непрерывно искать дополнительные источники дохода для реализации намеченных планов", — отметили аналитики.

Близнецы стали лидерами сразу в трех категориях – открытие накопительных счетов (8,81%), оформление дебетовых карт (8,79%) и оформление потребительских кредитов наличными (8,85%). А POS-кредиты чаще других оформляли "практичные в денежных вопросах Овны" (8,82%), отмечают также аналитики банка.