ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Минфин России планирует докапитализировать ВЭБ.РФ на 160 миллиардов рублей в 2019 году, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"В целом мы говорим о необходимости … ВЭБу нужно больше даже капитал. Мы сейчас поправками 160 миллиардов рублей ВЭБу в капитал в 2019 году передаем", — сказал он.

Силуанов пояснил, что докапитализация будет досрочной в счет 2020-2021 годов. "Мы там обнулили и сюда перенесли", — добавил он.