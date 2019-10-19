ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ и ЦБ находятся в диалоге по поводу дивидендов Сбербанка, учтут интересы обеих сторон, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Мы находимся в диалоге с Центральным банком, позицию его слышим, но с другой стороны видим, что и в бюджете эти ресурсы учтены. Поэтому мы ищем такое решение, которое бы позволило удволетворить позицию Центрального банка, с одной стороны, а с другой стороны, и не потерять деньги бюджета", — сказал он.

Силуанов отметил, что пока не готов озвучить конкретные решения по этому вопросу.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет РФ является временной мерой и не очень нормальной практикой и Банк России договорился с Минфином продолжить обсуждение этого вопроса. Комитет Госдумы по финансовому рынку ранее одобрил продление действия законодательной нормы, согласно которой ЦБ перечисляет в бюджет все получаемые от Сбербанка дивиденды. Однако депутаты выступили против предложения правительства сделать эту норму постоянной, конкретный срок продления будет определен при подготовке законопроекта ко второму чтению.

В настоящее время порядок перечисления доходов ЦБ в виде дивидендов Сбербанка в бюджет РФ ежегодно закрепляется отдельным законом. Причем такие доходы за предыдущий год должны перечисляться в бюджет РФ до 1 августа текущего года. В проекте трехлетнего бюджета РФ запланировано поступление дивидендов Сбербанка в 2020 году в размере 217 миллиардов рублей, в 2021 году — 254,6 миллиарда, в 2022 году — 282,5 миллиарда рублей.

Закон о ЦБ предусматривает перечисление им 75% прибыли в бюджет РФ. Однако начиная с 2017 года, когда ЦБ стал сам заниматься санациями через Фонд консолидации банковского сектора, он показывал убытки: в 2017 году они составили 435,3 миллиарда рублей, в 2018 году — 434,7 миллиарда. Таким образом, и в 2018 году, и в 2019 году по этой норме бюджет ничего бы не получил. На этом фоне, начиная с 2018 года, применяется новая схема — ЦБ перечисляет в бюджет все дивиденды, полученные от Сбербанка по итогам предыдущего года.