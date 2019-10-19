ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ будет только приветствовать более решительное снижение ключевой ставки, условия для этого есть, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Посмотрим. Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом — под 4%", — сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC заявила, что ЦБ видит, что может не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно. Банк России 6 сентября в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное — 13 декабря.

По словам Силуанова, решительные действия Банка России дадут приток более дешевых денег в экономику.

"Зачем нам такая высокая в реальном выражении ставка? Непонятно для чего. Поэтому, конечно, Центральный банк с учетом ситуации на денежном рынке будет принимать свое взвешенное, продуманное далеко на будущее решение", — добавил он.