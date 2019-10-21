МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Сбербанк намерен предоставить сниженные ставки заемщикам, оформляющим ипотеку на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов; такие ставки будут действовать до ввода новостройки в эксплуатацию, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк планирует предоставить сниженные ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов", — сообщили в банке.

Так, по программе господдержки для семей с детьми можно будет оформить ипотеку со ставкой от 1%, по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка — от 3,3%, для остальных ипотечных программ с застройщиками минимальная ставка составит от 5,3%.

Такие ставки по ипотеке будут действовать до ввода новостройки в эксплуатацию, отмечают в банке. На оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта. В настоящее время минимальная процентная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 7,3%.

При этом получить сниженную ставку на ипотеку можно будет при покупке квартиры в новостройке у застройщиков — партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и используют счета эскроу Сбербанка.