МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. "Хоум Кредит Банк" планирует 24-29 октября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Москве, Цюрихе и Лондоне, по итогам которого банк, в зависимости от рыночных условий, может разместить евробонды с колл-опционом через пять лет для пополнения капитала первого уровня.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", UBS и "ВТБ Капитал".