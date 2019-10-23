МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Приказы на покупку или продажу биржевых инструментов "с голоса" в век цифровизации, казалось бы, должны были уйти в прошлое, однако данные, полученные агентством "Прайм" от экспертов крупнейших банков, брокерских и инвесткомпаний, говорят о том, что консервативные клиенты до сих пор предпочитают звонить по телефону.

Кроме того, пополнение этих рядов идет и за счет клиентов, приходящих на биржу через открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), когда не хватает знаний в продуктах или просто лень разбираться в работе торговой системы.

МНОГО ЛИ ЗВОНЯЩИХ?

Хотя большинство опрошенных компаний признается, что количество звонков значительно снизилось, но нельзя сказать, что это единичные случаи. Например, пресс-служба Сбербанка отмечает, что доля клиентов, подающих голосовые ордера, постоянна.

Объем клиентов, которые отдают приказы с голоса, составляет около 7% активной клиентской базы "Альфа-Директ", за последние 5 лет эта доля практически не изменилась, делится данными руководитель дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергей Рыбаков.

"За последние пять лет количество заявок, подаваемых по телефону, сократилось примерно в пять раз. Сейчас на их долю приходится 0,2-0,5% от общего объема. Количество заявок, получаемых по всем каналам, за последние пять лет выросло в 3,5 раза. То есть, можно сказать, что часть традиционных инвесторов перешла в цифру и абсолютное большинство новых приходится на электронные каналы. Ранее клиенты использовали торговый терминал Quik или личный кабинет брокера, сейчас большинство заявок приходится на мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции", — говорит главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Старший инвестиционный консультант "БКС Брокер" Максим Ковязин сообщил, что в компании соотношение клиентов, совершающих сделки с голоса, примерно 1 к 15. При этом он также отмечает, что за последние пять лет число таких клиентов снижается, в основном это происходит из-за внедрения брокерами собственного ПО, более простого и понятного и в связи повышением компьютерной грамотности клиентов.

"В целом, если несколько лет назад почти все клиенты подавали приказы через голосовой канал, то сейчас почти все клиенты используют и "голос", и электронную подачу, но с явным увеличением роста электронных приказов. В нашей компании более 60% клиентов подают приказы в электронной форме", — говорит руководитель управления инвестиционного консультирования компании "Атон" Николай Шакаров.

Заместитель гендиректора "Открытие Брокер" Александр Дубров отмечает, что в день компания в среднем получает 500-600 торговых поручений "с голоса". В 2015 году в среднем получали меньше (400-500) поручений в день "с голоса", но, конечно, клиентская база с тех пор существенно выросла, указывает он.

"Безусловно, с развитием торгового функционала в нашем личном кабинете и мобильном приложении количество людей, торгующих с голоса, снижается относительно клиентской базы. Однако при сильном рыночном всплеске резко возрастает их количество, вплоть до полутора тысяч", — обращает внимание эксперт.

"В среднем у каждого трейдера примерно 70-80 звонков в день. В месяц среднее количество звонков у отдела примерно 4200-4500. В год 53-55 тысяч звонков. За то время, которое я тут работаю, мне кажется, что количество звонков в отдел не только не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. В первую очередь, как мне кажется, из-за популяризации ИИС среди старшего поколения, да и вообще повышения финансовой грамотности в России. Вторая причина – это нежелание и лень разбираться в торговых системах", — говорит руководитель управления мониторинга клиентского сервиса "Финама" Дмитрий Леснов.

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Рыбаков из Альфа-банка отмечает, что есть группа клиентов, которые привыкли сначала поговорить со своим брокером (узнать последние новости, послушать аналитику по эмитентам, получить интерпретацию заявления президента США Дональда Трампа), а только потом открыть или закрыть позицию. Кроме того, по телефону звонят пожилые люди, которые испытывают трудности в освоении торгового терминала, добавляет он.

Шакаров из "Атона" отмечает, то это клиенты со счетом от 30 миллионов рублей, которые любят подробно обсуждать свои идеи и мысли по телефону с сотрудником компании.

Отдельную группу составляют клиенты, которые торгуют еврооблигациями, отмечает Рыбаков. "У этого рынка есть особенности: он внебиржевой, а самые актуальные цены есть в терминале Блумберг, доступа к которому у клиентов-физических лиц, как правило, нет", — уточняет он.

Ковязин из "БКС Брокер" также отмечает, что помимо людей старшего поколения, не совсем хорошо разбирающихся в компьютерных программах, сделки с голоса заключают те клиенты, которые по какой-либо причине (самая распространенная это, конечно, отпуск) не имеют доступа к своему компьютеру.

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ ОБЩЕНИЕ

Опрошенные эксперты признают, что в целом голосовые приказы обходятся дороже электронных заявок, но условия у всех компаний разные.

Так, например, на большинстве тарифных планов "Открытие Брокера" первые три поручения в день принимаются без какой-либо дополнительной платы, начиная с четвертого поручения за день за каждое поручение придется доплатить 59 рублей. "Но в рамках некоторых тарифов, мы вовсе не взимаем плату за голосовые поручения, независимо от их количества. Например, "Личный брокер", в рамках которого с клиентом работает персональный инвестиционный консультант, а также "Модельный портфель" и "Ваш финансовый аналитик", — добавляет заместитель гендиректора компании.

"По большинству тарифных планов с телефонных заявок берётся плата при подаче свыше пяти заявок в день (по первым пяти взимается та же комиссия, что и в других системах), по некоторым тарифным планам – с первой заявки. При этом с точки зрения скорости их исполнения разницы нет", — говорит Потапов из ВТБ.

Рыбаков из Альфа-банка отмечает, что средняя стоимость составляет 300 рублей за приказ.

У компании "БКС Брокер" есть несколько вариантов получения допкомиссии с голосового приказа: дополнительная фиксированная комиссия, например, 300 рублей за поручение или повышенная брокерская комиссия от оборота сделки.

"Учитывая, что в среднем комиссия за одну сделку, выставленную через торговый терминал, составляет 0,04%, комиссия за голосовое поручение может обойтись в 3-5 раз дороже. Скорость исполнения заявки не меняется независимо от способа подачи поручения. При подаче голосового приказа клиент указывает параметры торгового поручения: инструмент, покупка или продажа, количество, фиксированная или рыночная цена, то есть клиент сам решает, по какой цене выставить заявку", — говорит старший инвестконсультант компании.

"На данный момент при выставлении свыше 5 заявок с голоса в день с одного счета будет взиматься дополнительная комиссия 236 рублей за заявку. Если клиент еще не разобрался или плохо разобрался в торговой системе, то выставить заявку с голоса будет надежнее и быстрее. А для клиентов, которые умеют торговать через торговую систему, быстрее выставлять заявки самостоятельно. По сути, трейдер, принимая заявку по телефону, использует стандартную торговую платформу и параметры сделки идентично тому, если бы сам клиент выставлял заявки через программу", — комментирует Леснов из "Финама".