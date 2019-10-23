ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует "подморозить" многие инициативы в регулировании финансового рынка и дать "подышать" себе и рынку в течение 2020 года, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы начали с коллегами обсуждать вопрос об определенной, — не хочется говорить о полной заморозке, — "подморозке" многих наших инициатив, связанных с регулированием, надзором деятельности, рисков профессиональных участников, не только рынка ценных бумаг, но в принципе финансового рынка", — сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

По его словам, очень важно найти время для того, чтобы оценить насколько прочна, удобна, эргономична та конструкция, которая построена регулятором, насколько в ней удобно жить, перед тем как настраивать новые этажи, расширять ее на дополнительные секции.

"Нам кажется, что накопилась некая критическая масса для того, чтобы мы на сегодняшний день попробовали остановиться и посмотреть, что мы сделали… На сегодняшний день многие участники могут сказать, что останавливаться нельзя, надо создавать все лучшее, убирая все плохое, но практика показывает, что ресурсы ограничены и мы, наверное, постоянно создавая что-то новое, точно так же порождаем риски его некачественного использования", — сказал замглавы регулятора.

В частности, ЦБ РФ хочет переосмыслить отчетность — насколько все то, что сделано в рамках внедрения МСФО, на сегодняшний день полноценно работает.

"Практика показывает, что не все виды отчетности мы используем полноценно, вполне возможно, что-то можно сократить либо уменьшить периодичность", — отметил Чистюхин.

"Мы выпускаем каждый год очень большое количество нормативных актов. В принципе, Центральный банк, если брать все направления нашей деятельности, выпускает свыше 400 актов в год — это очень много. Это не только новые акты, это изменения, конечно же, по всем направлениям деятельности. Я считаю, что в наших силах несколько умерить наши собственные аппетиты", — отметил он.

Кроме того, ЦБ РФ планирует оптимизировать стандарт надзора.

"Мы очень гордились тем, что сделали этот базовый документ для некредитных финансовых организаций, который в принципе описал процедуры дистанционного надзора, взаимодействия между разными этапами надзора, между разными подразделениями. Но одновременно с этим стало понятно, что ряд процедур, которые там прописаны, они не так эффективны, как нам хотелось бы. Вполне возможно, что они тяжелы и несут дополнительную надзорную нагрузку как для тех, кто надзирает, так и для самих поднадзорных. Соответственно, вполне возможно, имеет смысл сосредоточиться на более эффективных вещах", — подчеркнул Чистюхин.

"Мы понимаем, что нами сформулирована законодательная повестка на несколько лет вперед, и будем очень осторожно относиться к введению новых вопросов. Я не могу сказать, что это означает, что мы заморозим законодательную деятельность. Нет, но давайте хотя бы реализуем то, что уже давно находится в pipeline. Поверьте мне, таких законопроектов очень большое количество. Очень хотелось бы, чтобы все то, о чем я говорил, чтобы мы дали друг другу "подышать" приблизительно в течение 2020 года. Можно и побольше, посмотрим, как пойдет", — заключил Чистюхин.