МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по банковскому сектору России до стабильного с позитивного на фоне ослабления роста экономики, говорится в релизе агентства.

"Прогноз Moody's по банковской системе России изменен на стабильный с позитивного, поскольку слабый экономический рост будет препятствовать улучшениям в течение следующих 12-18 месяцев", — говорится в сообщении агентства.

Moody's считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей. Из-за этого агентство ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста экономики на 1,5%, отмечает вице-президент и старший кредитный аналитик агентства Ольга Ульянова.

Вместе с этим, по мнению эксперта, операционная среда для банков будет поддерживаться гибкой монетарной политикой, относительно стабильным валютным курсом и увеличением государственных расходов.

Доля проблемных кредитов банков РФ, по мнению аналитиков агентства, в следующие 1-1,5 года останется на уровне чуть меньше 10%. Это относительно слабый показатель для развивающихся рынков.

Расходы по кредитам будут стабильными, т.к. проблемные ссуды на хорошем уровне покрыты резервами. Уровни фондирования и ликвидности останутся сильными за счет достаточных депозитов. Показатели прибыльности в секторе останутся стабильными.