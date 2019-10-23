МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group по итогам января-сентября 2019 года составила 1,566 миллиарда долларов, что на 0,9% больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,32 доллара против 2,27 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 17%, до 5,25 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Blackstone составила 779,43 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,15 доллара против 0,64 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 10%, до 1,735 миллиарда долларов.

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.