ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — ПРАЙМ. Суммарный объем клиентских портфелей профессиональных участников рынка ценных бумаг на брокерском обслуживании составляет приблизительно 11 триллионов рублей, такие данные представила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.

"Мы в первый раз сделали попытку объединить объем активов, который клиенты принесли брокерам", — сказала она, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

По данным ЦБ РФ, общий объем брокерских портфелей некредитных финансовых организаций составляет 6,063 триллиона рублей, кредитных организаций — 4,936 триллиона рублей. Информацию об объемах активов клиентов на брокерском обслуживании банки начали сдавать с 1 января 2019 года, а НФО — с 1 октября 2019 года.

В региональном разрезе 41%, или 2,46 триллиона рублей клиентских активов некредитных финансовых организаций на брокерском обслуживании приходится на Москву, 24%, или 1,439 триллиона рублей — на Московскую область, 23%, или 1,402 триллиона рублей — на Кипр. Всего 67% объема клиентских активов на брокерском обслуживании НФО приходится на юридические лица.

Всего на брокерском обслуживании по состоянию на конец августа 2019 года находятся 3,2 миллиона клиентов. В текущем году тенденция увеличения клиентской базы в отрасли сохранилась: прирост количества клиентов на брокерском обслуживании за восемь месяцев 2019 года составил 44% в сравнении с 31 декабря 2018 года.

При этом только 12% клиентов на брокерском обслуживании являются активными (доля активных клиентов у некредитных финансовых организаций выше, чем у кредитных организаций и составляет 15,2%).