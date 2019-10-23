СОЧИ, 23 окт — ПРАЙМ. ВТБ и партнеры планируют продать менеджменту ангольской "дочки" банка 20% ее акций, в результате доля ВТБ сократится до 40% с 50,1%, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы хотим в ангольском банке сократить свою долю до 40%, долю наших ангольских партнеров — тоже до 40%, 20% продать менеджменту….До конца года мы закроем сделку", — сказал он в кулуарах форума "Россия-Африка".

Костин пояснил, что ангольский банк очень эффективный, рентабельность капитала банка (ROE) составляет "чуть ли не больше 50%".

"Это во многом достигается за счет работы именно менеджмента. Потому что, честно говоря, поддержки со стороны акционеров существующих не так много. Менеджмент надо мотивировать более активно, потому что во многом это их заслуга. Они были готовы и 100% банка купить, но я решил, что нам нужно остаться в Анголе. Поэтому такую форму нашли, достаточную для мотивации, тем не менее, крупный пакет у нас остается для того, чтобы влиять на все основные решения", — отметил он.

Костин в начале сентябре сообщил, что ВТБ допускает сокращение своей доли в ангольской "дочке" для ее вывода из-под санкций США, но хочет сохранить присутствие.