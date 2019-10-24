МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу впервые с декабря 2017 года снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых, ожидают опрошенные РИА Новости аналитики и эксперты. Свои смелые ожидания они объясняют, в первую очередь, замедляющейся инфляцией и слабым экономическим ростом.

ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, теперь она составляет 7% годовых, что является границей нейтрального диапазона и минимальным уровнем с апреля 2014 года. При этом регулятор на сентябрьском заседании дал сигнал, что пока не собирается останавливаться на достигнутом, пообещав рассмотреть целесообразность смягчения политики на одном из ближайших трех заседаний.

На грядущее снижение ключевой ставки намекнула и глава Банка России Эльвира Набиуллина, заявив на прошлой неделе в интервью телеканалу CNBC, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно.

После такого сигнала, уверены аналитики, интригой является именно шаг снижения, и большинство из них ожидает 0,5 процентного пункта. "Именно эти слова (заявление главы ЦБ — ред.) стали для нас основанием пересмотреть свои ожидания и прогнозировать, что в пятницу ключевая ставка будет снижена на 50 базисных пунктов", — заявил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также видит условия для более решительного снижения ключевой ставки, и правительство это будет только приветствовать.

ЭКОНОМИКА ЗА РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ

За снижение ключевой ставки до 6,5% годовых говорит, в первую очередь, замедляющаяся инфляция — в сентябре, по данным Росстата, она снизилась до 4% с 4,3% в августе.

На фоне текущих инфляционных трендов, ожидают в Сбербанке, регулятор пересмотрит свой прогноз по инфляции на конец года до 3-3,5% с 4-4,5%. "С поправкой на повышение НДС в начале текущего года это означает, что в первом квартале 2020 года темпы годовой инфляции могут опуститься до 3% или ниже. Следовательно, "подушку безопасности" в виде высокой ключевой ставки в реальном выражении (она позволяет предотвратить резкое ускорение инфляции в случае реализации инфляционных рисков) на данный момент можно считать избыточной", — пояснил Минко.

Набиуллина как раз в начале октября заявила, что ЦБ планирует пересмотреть прогноз по инфляции 25 октября. При этом еще в сентябре глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин говорил, что шаг снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 0,5 процентного пункта возможен только при значительном изменении прогноза по инфляции.

Руководитель аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев также ждет в пятницу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5% годовых. "В пользу снижения ставки свидетельствует опустившийся до 3,9% индекс потребительских цен, а основанием для более резкого снижения служит решительный настрой главы ЦБ РФ в своих недавних заявлениях", — подчеркивает он.

Ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании ЦБ и аналитик "Газпромбанк — Управление активами" Дмитрий Турмышев. "Основные предпосылки для этого — более активное замедление инфляции в течение года и уже ставшее очевидным ее снижение существенно ниже таргета ЦБ к концу года", — рассказал он.

Слабые темпы роста российской экономики также говорят в пользу снижения ставки на 50 базисных пунктов, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. "Российская экономика по-прежнему демонстрирует слабые темпы роста, и смягчение денежно-кредитной политики через снижение ключевой ставки является одним из инструментов стимулирования экономической активности. Переход крупнейших центральных банков мира к политике низких процентных ставок уже стал реальностью, и действия ЦБ находятся в русле этой тенденции", — считает он.

Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский также указал на ситуацию в экономике страны как фактор в пользу решительного снижения. "Экономика по-прежнему находится в состоянии стагнации, в то время как инфляция продолжает замедляться…. В этой ситуации и дальше зажимать денежно-кредитные условия в стране не выглядит оправданным, а снижение ставки на 0,25 процентного пункта будет знаком о сохранении все-таки достаточно жестких условий", — пояснил эксперт.

Также Заверский в числе доводов за снижение ставки на 50 базисных пунктов назвал ожидания долгового рынка. "Рынок гособлигаций уже заложил довольно решительное снижение ставки, даже до уровня ниже 6,5% годовых. Действия явно против ожиданий рынка, причем оправданных, не будут способствовать повышению доверия к политике ЦБ с непредсказуемыми последствиями", — говорит он, при этом делая оговорку, что это не означает, что регулятор должен полностью следовать за ожиданиями.

КОНСЕРВАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Однако ряд экспертов считает, что Банк России все же предпочтет действовать более консервативно и снизит ставку всего на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых.

"Учитывая консерватизм нашего регулятора, пока более вероятным является снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 6,75%…. Полагаем, что Банк России сохранит сигнал о возможности дальнейшего снижении ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ", — считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко также прогнозирует снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. "Несмотря на последние заявления официальных лиц регулятора о возможном более решительном смягчении ДКП, более резкого снижения на предстоящем заседании мы не ожидаем, поскольку при благоприятном, но все же волатильном внешнем фоне, ЦБ предпочтет пойти по пути минимального, но частого снижения ключевой ставки", — объяснил аналитик.

Осторожного шага от Банка России ждет и Вячеслав Абрамов из "БКС Брокер". "Безусловно снижение целевого уровня по инфляции позволяет ЦБ снизить ставку на 0,5 процентного пункта, но, на мой взгляд, регулятор будет действовать аккуратно и, в случае сохранения хороших данных по статистике и отсутствия внешних шоков до конца года, в декабре снизит еще на 0,25 п.п.", — уверен он.

ЧТО БУДЕТ К КОНЦУ ГОДА?

Вне зависимости от решения Банка России на ближайшем заседании большинство опрошенных экспертов прогнозируют снижение ставки и в декабре, однако опять под вопросом находится шаг снижения.

Так, в Сбербанке ждут, что регулятор снизит в декабре ставку на 0,5 процентного пункта, в результате чего она может достичь 6% годовых уже в конце текущего года, а в 2020 году опустится уже до 5,5%.

Реалистичным снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 6% к концу текущего года назвал в среду и глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, это вполне реалистично, потому что инфляция падает так сильно, есть угроза упасть так глубоко, что, видимо, Центральный банк будет сейчас стараться увеличить денежную массу, в том числе, за счет более низких ставок", — сказал он.

Более осторожным выглядит прогноз Соколова из Совкомбанка. "В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России понизит ключевую ставку до 6,5% до конца этого года. Вероятно уменьшение ставки на 25 базисных пунктов на заседаниях в октябре и декабре. В случае снижения ставки на 50 базисных пунктов в октябре, полагаем, что в декабре регулятор может взять паузу, чтобы оценить влияние уменьшения ключевой ставки на 100 базисных пунктов в этом году", — указывает экономист, добавляя, что к середине 2020 года ЦБ может снизить ключевую ставку к 6%.

При этом внешние риски могут замедлить смягчение денежно-кредитной политики Банка России, предостерегает он. "Причинами могут послужить обострение торговых войн, резкое замедление мировой экономики, падение цен на нефть ниже 50 долларов за баррель и ослабление рубля к отметке 70 рублей за доллар… В случае реализации негативных шагов, Банку России придется приостановить снижение ключевой ставки и занять выжидательную позицию", — заключил Соколов.