МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. В сети появилась новая база данны клиентов крупнейшего российского банка — Сбербанка. Как пишет "Коммерсант" в четверг, информацию можно купить на черном рынке в интернете.

Объявление о продаже данных клиентов Сбербанка появилось 13 октября текущего года. База, как следует из объявления, содержит порядка миллиона позиций с полными данными пользователей. В том числе: паспортные данные, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности по счету.

В список попали клиенты, которые брали в банке кредит или кредитные карты.

Помимо прочего, в базе предлагается возможность выгрузки последнего звонка клиента в Сбербанк и заявляется возможность прослушать запись разговора.

Сбербанк эту утечку отрицает, пишет "Ъ".