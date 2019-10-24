МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Споры вокруг электронных средств платежа разгораются с новой силой: Марк Цукерберг, основатель Facebook, в очередной раз выступил в Конгрессе США, где пытался доказать привлекательность запуска глобальной криптовалюты — Libra.

По словам Цукерберга, новая платежная система, которая будет создана под электронную валюту, охватит те слои населения, которые не пользуются банками по каким-либо причинам. Кроме того, эта криптовалюта будет стабильной в отличие от других криптовалют, так как будет обеспечена долларом.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики по-разному оценивают перспективы очередной криптовалюты. Одни полагают, что рано или поздно новые технологии захватят мир и Libra в любом случае окажется успешным проектом. Другие скептически оценивают радужные перспективы электронных денег: если мировые регуляторы не заинтересуются технологиями, ничего хорошего им не светит.

ПАН…

Регуляторы мира снижают градус сопротивления к блокчейну, применение криптовалют в платежных системах неизбежно, считает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Рано или поздно один за другим мировые регуляторы начнут ослаблять существующие барьеры, этих брешей будет достаточно, чтобы дамба прорвалась и мир увидел не 2-5 серьезных проектов, а десятки и сотни", — рассуждает он.

По его мнению, Libra – это проект с хорошим экономическим потенциалом, и после запуска он явно будет успешным, так как за ним стоит миллиардная аудитория Facebook.

Помимо этого, Libra может создать угрозу для существующих финансовых институтов, начиная с наличных денег и заканчивая национальными платежными системами, картами, банками. Человеку удобнее будет воспользоваться переводом в мессенджере, чем выполнять те же процедуры в 2 раза дольше, а, возможно, и с дополнительной комиссией. Учитывая, что растет трансграничная передача средств между физическими лицами, возможно, эти процессы молниеносно перейдут на самую оптимальную платформу. Все это, конечно, не захотят допустить регуляторы, которые контролируют денежные потоки, подчеркивает Щельцин.

"Уверен, что Цукерберг не отступится, и применит всю свою юридическую силу и политическое влияние, чтобы реализовать свою игрушку", — считает эксперт.

…ИЛИ ПРОПАЛ

"Пока отношение регуляторов к Libra негативное, я не вижу будущего для этой платежной системы в рамках правового поля", — говорит в свою очередь директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

Для полноценной работы системы Facebook необходима банковская лицензия во всех странах, в которых работает социальная сеть. На текущий момент в ассоциации нет ни одного банка, также ни один из банков не подтвердил свою официальную вовлеченность в проект, уточняет эксперт.

Без банковской инфраструктуры официально Libra работать не сможет, поскольку западные регуляторы запретят цифровую валюту как очередную криптовалюту, отмечает он.

Хорошим примером может стать Telegram. Компания Павла Дурова отложила операции по криптовалюте Gram и блокчейн-платформе TON, пока не завершится дело в суде, по которому Комиссия США по ценным бумагам и рынкам обвинила Telegram в том, что он не зарегистрировал должным образом размещение криптовалюты, чем нарушил закон о ценных бумагах США.

Также, по словам Меркулова, можно провести аналогию с Apple и Apple Card — компания из Купертино не смогла бы самостоятельно и быстро запустить Apple Card, поэтому она это сделала в партнерстве с Goldman Sachs, перечисляет эксперт.

Однако смысл Libra в другом – создать систему P2P (пиринговая сеть, основанная на равноправии участников) без участия банков, чтобы реструктуризировать текущую финансовую систему в систему без привязки к ЦБ ни одной страны, напоминает он.

"Но никто не позволит сделать это социальной сети", — уверен он.

После первых разбирательств в Вашингтоне с Марком Цукербергом от участия уже отказались Visa, MasterCard и PayPal, а это три крупнейшие компании по обработке транзакций.

Неравнодушие регуляторных властей к проекту Libra стало очевидным сразу после его объявления, напоминает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Алексей Корнилов.

"С точки зрения регуляторов, новая криптовалюта несет непредсказуемые последствия для существующей денежной системы и поэтому они не дают своего одобрения. Из-за возросших рисков и регуляторного вмешательства, многие компании-партнеры решили покинуть проект", — отмечает он.

Перспективы проекта Libra стали менее прогнозируемыми, и прошедшие слушания Цукерберга в комитете палаты представителей по финансовым услугам так и не внесли ясности, добавил Корнилов.

ЧТО ЗА LIBRA

Libra – проект под эгидой Facebook, который был анонсирован в середине 2019 года. По задумке авторов, уже в 2020 году он должен быть запущен. Libra – это не только сама криптовалюта, но и целая инфраструктура: блокчейн платформа, операционная система и самое главное, платежная система, которая позволит людям по всему миру пользоваться электронной валютой без задержек и с низкими комиссиями по платежам.

По уверениям Цукерберга, проект станет отличной заменой банкам в тех странах, где к ним либо совсем отсутствует доступ, либо он затруднен. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.

Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация из 21 участника, причем Facebook не планирует ее возглавлять и готов прекратить членство в Libra Association, если проект будет запущен без согласия регулятора США. Он также добавил, что компания поддерживает идею отложить запуск Libra до тех пор, пока опасения регуляторов США не будут полностью рассеяны.

При этом в Европе не приветствуют запуск Libra. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, Париж, Рим и Берлин готовят меры для введения запрета на территории Европы на данную криптовалюту.