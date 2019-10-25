МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 23 октября вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 30 миллионов долларов против оттока в 10 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций совокупно составили 30 миллионов долларов против 10 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным — 20 миллионов долларов против притока в 50 миллионов долларов неделей ранее.

"Оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки — ред.) составили 1 миллиард долларов и негативно сказались на совокупных потоках фондов, инвестирующих в Россию. Мы отмечаем возвращение притоков в облигации развивающихся рынков, которые по-прежнему остаются наиболее предпочитаемым классом активов. Потоки по российским фондам были небольшими", — говорится в обзоре BCS Global Markets.