МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays до вычета налогов за январь-сентябрь 2019 года составила 3,26 миллиарда фунтов стерлингов (4,2 миллиарда долларов), что на 4% выше показателя годичной давности, следует из отчетности кредитной организации.

В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль за отчетный период составила 0,104 фунта (0,134 доллара) против 0,094 фунта (0,121 доллара) годом ранее. Чистый операционный доход Barclays за девять месяцев снизился на 2% — до 14,942 миллиарда фунтов (19,3 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала банк зафиксировал падение прибыли до налогообложения в шесть раз — до 246 миллионов фунтов (317 миллионов долларов). Базовый убыток на одну обыкновенную акцию составил 0,017 фунта (0,02 доллара) против прибыли в 0,061 фунта (0,08 доллара). Чистая операционная прибыль увеличилась на 4,2% — до 5,08 миллиарда фунтов (6,6 миллиарда долларов).

За вычетом судебных расходов, прибыль банка до налогообложения за третий квартал составила 1,814 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов), что на 16% выше в годовом выражении. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,5 миллиарда фунтов. В ходе торгов акции банка дорожают в Лондоне на 2,4%.

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.