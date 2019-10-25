МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Главой управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), созданного Банком России, назначен Андрей Орешко из Сбербанка вместо Дмитрия Пожидаева, сообщается на сайте ФКБС.

"Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" назначен Андрей Валерьевич Орешко. Решение о назначении принято единственным участником… Банком России 14 октября 2019 года", — указывается в сообщении.

Отмечается, что полномочия Пожидаева, занимавшего пост генерального директора с июля 2018 года, прекращены в связи с переходом на другую работу.

Как отмечается в сообщении, Орешко начал карьеру в банковской сфере в Русско-Азиатском банке в 1994 году. В период с июля 1995 года по май 2019 года он занимал разные должности и осуществлял руководство в Сбербанке. С июня текущего года Орешко руководил проектами в ФКБС.

ФКБС создан с целью осуществления от имени Банка России мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций или мероприятий по предупреждению банкротства страховых организаций.