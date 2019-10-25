МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), в сентябре получившее лицензию ЦБ, планирует присвоить первый рейтинг до конца года, уже подписало соглашения с десятками клиентов, сообщил РИА Новости генеральный директор НКР Кирилл Лукашук.

Ранее в пятницу агентство представило собственную методологию присвоения рейтингов кредитным организациям. Рейтинги НКР смогут применяться в регулировании некредитных финансовых организаций не ранее, чем через год, в регулировании банков — не ранее, чем через три года их работы.

"Конкретные компании по закону не можем называть, но число контрактов — десятки. Я имею в виду весь наш пул клиентов — там и страховщики есть, и корпораты. Наша ценовая политика сбалансированная и на текущий момент конкурентная", — сказал Лукашук.

В ответ на вопрос, когда будет присвоен первый кредитный рейтинг, глава НКР ответил: "До конца года".

Основные клиенты агентства — это финансовые институты, корпоративные структуры и региональные органы власти, методологии по ним утверждены, напомнил Лукашук. По всем трем направлениям агентство в настоящее время прорабатывает клиентскую базу, в том числе, участвует в тендерах.

"До конца этого года точно совершенно будут подписаны контракты со страховщиками после утверждения соответствующей методологии. Она находится на финальном этапе, опубликуем релиз по ее утверждению", — добавил он.