МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", выплатит дивиденды по итогам четвертого квартала 2019 года, заявил финансовый директор, зампред правления "Тинькофф банка" Илья Писемский.

В июне TCS сообщила, что приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2019 года для поддержания роста кредитования и обеспечения необходимого уровня капитала.

"Мы приостанавливали выплаты на два квартала…. Но, естественно, мы возобновим выплаты, и первая состоится по итогам четвертого квартала 2019 года", — сказал Писемский журналистам.