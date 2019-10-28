РИМ, 28 окт — ПРАЙМ. Итальянский банк Unicredit выявил утечку личных данных 3 миллионов своих клиентов.

Как сообщил банк в заявлении в понедельник, речь идет о неавторизированном доступе к файлу, который был создан в 2015 году и содержал информацию с именами, городами проживания, телефонами и адресами электронной почты.

Когда именно произошло ЧП, банк не сообщает.

Банк подчеркнул, что в результате утечки "не были скомпрометированы другие личные данные", кроме того, ее организаторы не получили доступа к счетам клиентов и возможности проводить неразрешенные операции.

Unicredit запустил внутреннее расследование и проинформировал о произошедшем все компетентные органы, включая полицию, говорится в сообщении.