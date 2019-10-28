МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Сбербанк запустил в мобильном приложении переводы за рубеж на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц, с комиссией в 1% от суммы перевода, сообщил крупнейший российский банк.

"Сбербанк расширяет возможности переводов за рубеж: клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент запуска составит 300 тысяч рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит 1% от суммы с минимальным размеров в 150 рублей.