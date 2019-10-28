ЯКУТСК, 28 окт — ПРАЙМ. Правительство Якутии — учредитель и основной акционер лишившейся лицензии страховой компании "Стерх" — само обратилось в ЦБ РФ с просьбой о введении в компании временной администрации, сообщил журналистам первый заместитель председателя регионального правительства Алексей Стручков.

ЦБ РФ 27 октября отозвал лицензию на осуществление страхования у АО "Страховая компания "Стерх" в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов и неоднократным нарушением требований страхового законодательства. По данным БИР Аналитик на 1 октября 2019 года, 52,9% акций "Стерха" принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 27,95% акций владеет Республиканская инвестиционная компания (100% которой принадлежит республиканскому министерству).

"По нашим предварительным расчетам, объем средств для формирования резервов на конец лета текущего года составлял порядка 1,5 миллиарда рублей… По результатам независимого аудита эта сумма выросла до 4 миллиардов 100 миллионов рублей… Понятно, что такую сумму мы осилить точно не сможем… И в этой связи было принято решение основным акционером компании об обращении в Банк России с просьбой о введении временной администрации", — рассказал Стручков о ситуации в "Стерхе".

Сегодня в компании работает временная администрация. "Если временная администрация выявит недостаточность финансовых ресурсов для обеспечения текущей деятельности компании, то в установленном законом порядке будет принято решение о банкротстве", — сказал первый вице-премьер.

По его словам, в Якутии компанией "Стерх" в 2018-2019 годах заключено более 270 тысяч договоров, в том числе 213 тысяч договоров ОСАГО. Права граждан, заключивших данные договора, защищены Российским союзом автостраховщиков. Он также отметил, что клиенты "Стерха" могут обратиться для перезаключения договоров в страховую компанию "Югория". "Компания "Югория", возможно, по договоренности с СК "Стерх" возьмет часть обязательств по договорам страхования, которые заключены на территории республики", — сказал Стручков.

Кроме того, добавил первый вице-премьер, вопросы возникли и с дальнейшей деятельностью компании "Сахамедстрах", в которой застраховано почти все население Якутии. "Региональная компания "Стерх" владеет 100%-ным пакетом акции страховой компании "Сахамедстрах"… при банкротстве… реализация пакета акций "Сахамедстраха" будет осуществлена с учетом интересов жителей республики Саха (Якутия). В этой компании застрахованы практически 100% населения региона", — пояснил Стручков.

АО СК "Стерх" — универсальная страховая компания. Региональная сеть включает 35 филиалов в Якутии, а также по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Головной офис компании находится в Якутске.