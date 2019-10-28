МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать решение арбитражного суда Москвы, признавшего банкротом банк "Югра", и постановления двух инстанций, которые поддержали это решение, следует из опубликованного определения суда.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу собственников "Югры", просивших отправить дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Возражения заявителя, касающиеся использования временной администрацией некорректных данных при оценке финансового состояния банка, были предметом рассмотрения апелляционного суда и суда округа и отклонены ими как несостоятельные с подробным изложением мотивов отклонения", — указал суд в определении.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал "Югру" банкротом. До отзыва лицензии банк входил в топ-30 в России. Представитель ЦБ говорил в первой инстанции, что разница между обязательствами и активами банка "Югра", по результатам обследования временной администрации, превышала 143 миллиарда рублей: стоимость имущества — около 56,3 миллиарда, неисполненные обязательства — более 199,3 миллиарда рублей.

В то же время представитель владельцев "Югры" заявлял, что на момент введения в банк временной администрации его баланс имел положительную величину. По его словам, после введения временной администрации АСВ "беспричинно снизило стоимость активов банка в балансе более чем в 5 раз".

Из опубликованного на сайте регулятора в октябре 2018 года отчета временной администрации следует, что почти за месяц, прошедший с признания "Югры" банкротом, Банк России увеличил оценку "дыры" в ее капитале до 160,9 миллиарда рублей.

Страховой случай с банком "Югра" стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в топ-30 российских банков по размеру активов. ЦБ в 2017 году сообщал, что разница между активами и обязательствами "Югры" составляла 86,1 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" был бизнесмен Алексей Хотин, контролировавший 52,5% капитала банка. Сейчас в отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у банка 7,5 миллиарда рублей.