ЛОНДОН, 28 окт — ПРАЙМ. Четверка крупнейших аудиторских компаний (PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Deloitte и EY) увеличила до 100% покрытие компаний, акции которых входят в британский фондовый индекс FTSE 100, сообщил в понедельник Совет по финансовой отчетности Великобритании (Financial Reporting Council, FRC).

"Согласно новому исследованию FRC, четыре крупнейшие бухгалтерские фирмы увеличили свою долю на британском аудиторском рынке: 100% компаний, входящих в FTSE 100, в настоящее время проходят аудит в "большой четверке", — говорится в сообщении регулятора.

Совокупный комиссионный доход указанных консалтинговых компаний в 2018 году увеличился на 4,7%, до 10,95 миллиарда фунтов стерлингов, при этом доходы от аудиторской деятельности выросли на 1,7%, до 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, свидетельствуют данные исследования. При этом аналогичные показатели у компаний, не входящих в "четверку", сократились в указанный период на 8,1% и 6,3% соответственно.

FRC также отметил, что количество аудиторских фирм в Великобритании и Ирландии сократилось почти на 5%, до 5,394 тысячи компаний. Однако количество студентов, обучающихся в Британии по специальности бухгалтерия и аудит, с каждым годом растет, указал регулятор. В настоящее время число студентов по указанной специальности составляет около 164 тысяч.