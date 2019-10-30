МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по РСБУ за девять месяцев 2019 года увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 9,5 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Совокупный кредитный портфель РСХБ вырос на 7% и превысил 2,3 триллиона рублей. В том числе кредитный портфель юрлиц увеличился на 7,2% — до 1,86 триллиона рублей, физлиц — на 6,2%, до 448 миллиардов рублей.

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал рост более чем на 119 миллиардов рублей и составил 1,3 триллиона рублей. РСХБ выдал с начала 2019 года отечественным аграриям 935,6 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка.

По данным БИР Аналитик, РСХБ на 1 августа занимал пятое место в российской банковской системе с активами в 3,6 триллиона рублей.