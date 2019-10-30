МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале 2019 года выявил рекордное количество поддельных 10-рублевых монет: количество таких фальшивок составило 59 штук, в то время как во втором и в первом квартале было выявлено всего по восемь таких подделок.

Данный показатель является рекордным с 2013 года, более ранних данных на сайте регулятора не опубликовано.

Всего в третьем квартале 2019 года ЦБ обнаружил 10 804 поддельных денежных знака.

"Среди выявленных подделок больше всего обнаружено поддельных пятитысячных банкнот (7330 штук), поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 2300 штук, на третьем месте — поддельные двухтысячные банкноты (739 штук). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9 штук), поддельные 10-рублевые банкноты не выявлялись. При этом было выявлено 59 поддельных монет номиналом 10 рублей и 13 поддельных монет номиналом 5 рублей", — говорится в материалах регулятора.

Кроме того, регулятор выявил 656 штук поддельных банкнот иностранных государств. Большинство поддельных банкнот составили доллары США — 489 штук, меньше обнаружено поддельных евро — 147 штук. Также были выявлены поддельные китайские юани (19 штук) и фунты стерлингов (1 штука).