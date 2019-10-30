МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в августе текущего года сократился в 4 раза, до минимального значения с мая 2016 года — 0,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"В августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в 4 раза и составил 0,3 миллиарда долларов, что является минимальным значением с мая 2016 года. Снижение чистого спроса отмечалось и по долларам США, и по европейской валюте", — сообщает регулятор.

Россияне в августе купили в уполномоченных банках наличной иностранной валюты на 1,9 миллиарда долларов, что на 28% ниже показателя в июле. Долларов США было куплено на 22% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 36%. Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты по сравнению с июлем сократилось на 17% и составило 2 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 13% и составил 937 долларов.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2019 года по сравнению с июлем уменьшилось на 5% и составило 3,1 миллиарда долларов. Продажи долларов сократились на 5%, евро — на 7%, составив 2,1 и 1 миллиард долларов соответственно.

Банки в августе ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,1 миллиарда долларов, что на 25% меньше июльского показателя. Ввоз долларов США снизился на 26%, европейской валюты — на 25%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, сократился за август на 10% и составил 1 миллиард долларов.