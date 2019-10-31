МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сбербанк в четверг отчитался о чистой прибыли по МСФО – показатель в третьем квартале упал до 156,1 млрд рублей, или на 31,6% к аналогичному периоду прошлого года. Чистая прибыль за январь-сентябрь в годовом выражении снизилась на 3,4% — до 633 млрд рублей.

ЗАГРАНИЧНЫЕ УБЫТКИ

Сам банк объясняет это продажей турецкой "дочки" Denizbank в пользу Emirates NBD Bank PJSC, которая завершилась в конце июля, и, следовательно, вошла в отчетность именно за третий квартал. Согласно данным, убыток составил 73,3 млрд рублей за вычетом налога. Ранее Сбербанк предварительно оценивал совокупный отрицательный эффект на прибыль от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 года в сумму около 70 млрд рублей.

При этом достаточность капитала первого уровня группы Сбербанка в результате продажи турецкой "дочки" по состоянию на конец сентября выросла до 13,53% с 12,29% по итогам июня, говорится в отчетности банка.

С тем, что именно этот разовый фактор внес основной вклад в падение прибыли банка, согласны опрошенные "Прайм" эксперты. "Без признания этого убытка чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2019 года составила бы 706,3 млрд рублей, что примерно на 8% выше показателей за 9 месяцев 2018 года", — комментирует ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова.

В целом, согласно отчетности, убыток Сбербанка от зарубежного бизнеса в январе-сентябре вырос в 15,8 раза. Он составил 93,2 млрд рублей против прибыли в 7,4 млрд рублей в июле-сентябре прошлого года. Выручка от операций с клиентами на территории всех иностранных государств, где группа осуществляет свою деятельность, в январе-сентябре составила 238,8 миллиарда рублей, снизившись на 14,6% по сравнению с годом ранее. В третьем квартале выручка составила 49,4 миллиарда рублей против 100,3 миллиарда рублей год назад.

А В ОСТАЛЬНОМ, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА….

Основные показатели группы продолжали расти в штатном режиме, подчеркивает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. "Частично удалось покрыть минус на балансе за счет восстановления резервов в общей сложности по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 17,2 млрд рублей", — напомнила она.

Вклады населения в Сбербанке за девять месяцев 2019 года увеличились на 1,6% с начала года и на 30 сентября составили 13,718 трлн рублей, корпоративные депозиты выросли на 16,2% — до 8,6 трлн рублей. Банк в январе-сентябре увеличил кредиты населению на 13,1%, а корпоративное кредитование сократил на 5,4%.

Что касается Denizbank, то рынок уже отыграл эту новость, прогнозы аналитиков относительно финансового результата Сбербанка были даже чуть пессимистичнее, подчеркнула она.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", ожидали, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев составит 622,6 млрд рублей, а за третий квартал — 145,7 млрд рублей.

Однако по итогам года прогноз не выглядит слишком позитивным. На протяжении последних двух лет чистая прибыль банка в четвертом квартале не показывала существенного роста (176,2 млрд рублей за IV квартал 2018 года и 172,4 млрд рублей — в 2017 году), напомнила Якупова.

"По нашим оценкам, из-за полученного убытка от продажи Denizbank, финансовый результат банка по итогам 2019 года может не достигнуть уровня 2018 года", — прогнозирует она.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР НА ПОДЪЕМЕ

При этом в целом динамика в банковском секторе положительная. По данным ЦБ РФ, его прибыль в январе-сентябре текущего года составила 1,5 трлн рублей, что на 36,4% выше уровня прошлого года. Сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, а их доля и количество растут.

Эксперты согласны с тем, что банковский сектор чувствует себя лучше, чем в прошлом году. "Предположительно, число банков, которые выйдут из зоны убытков, в этом году должно возрасти. Хотя в целом число банков продолжает сокращаться, за последние годы Банком России выдано всего две новые лицензии на осуществление банковских операций, а количество отозванных измеряется сотнями", — говорит Белянчикова.

"Системно значимые банки либо себя хорошо чувствуют, либо активно спасаются Банком России через процесс санации — читай огосударствления, составляющего на сегодня 72% всего банковского сектора страны. Так что за системно значимые, наверное, волноваться не стоит — пока поживут", — прогнозирует она.

По оценке Якуповой, с учетом роста за январь-сентябрь в 2019 году прибыль банков РФ может достичь рекордных 1,8-1,9 млрд рублей.